منظمة الصحة العالمية تدعم شرق ليبيا مع توفير «عيادات متنقلة»

عين ليبيا

قدمت منظمة الصحة العالمية (WHO) عيادتين طبيتين متنقلاً إلى بنغازي، بتمويل من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO). تهدف هذه العيادات المتنقلة إلى دعم توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر الناس ضعفاً في شرق ليبيا والتي لا تتمتع إلا بفرص محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك السكان النازحون المقيمين في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية.

توفر العيادات المتنقلة خيارات مرنة وقابلة للتطبيق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. يستمر الطلب على الرعاية الصحية المتنقلة في الارتفاع بسبب عدم وجود نظام للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

“نحن سعداء للغاية بوصول هذه العيادة المتنقلة الجديدة التي ستوفر خدمات صحية على مدار الساعة للسكان الضعفاء في ليبيا ، ولم تكن هذه العيادات ممكنة دون دعم من الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) “قال الدكتور جعفر حسين ، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا.”

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