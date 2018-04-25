معاملة مختلفة من واتساب لأوروبا

بدأ تطبيق واتساب تعاملاً جديداً مع سكان القارة الأوروبية حصراً، فقد رفع الحد الأدنى لأعمار المستخدمين من 13 عاماً إلى 16، في تحديث جديد لشروط الخصوصية.

ويدخل شرط واتساب الجديد حيز التنفيذ في مايو القادم، لكنه لن ينفذ إلا في القارة العجوز، واستثنت الشركة الشرق الأوسط وبقية العالم من هذا الشرط.

ولا يعرف كيف ستنفذ الشركة شرطها بالتحقق من العمر الأصلي للمستخدمين، لكنها ستدرجها في شروط الموافقة الجديدة والتي تظهر للمستخدم عند تنزيل البرنامج.

الشركة التي اشترتها “فيسبوك” عام 2014 مقابل 19 مليار، أعلنت العام الماضي أن عدد مستخدميها فاق مليار مستخدم في أنحاء العالم.

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