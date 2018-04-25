منحوتات متناهية الصغر.. لن تصدق!

يمتلك الفنان الماليزي “إيدي بوتيرا” البالغ من العمر 51 عامًا موهبة فريدة من نوعها، حيث يقوم بصنع نماذج صغيرة وتصويرها لخلق مشاهد تفصيلية.

يصعب تصديق أن كل هذه المشاهد إصدارات مصغرة مصنوعة يدوياً من أشياء عشوائية، ويستغرق صنع البعض منها قرابة أسبوع وفي بعض الأحيان يكمل 6 في غضون شهر فقط.

لدى بوتيرا دائما قصة ليخبرها ويخلق مشاهد مصغرة لتصورها، قام ببناء أول مشهد منذ حوالي 3 سنوات بعد أن أدرك أن مواضيع أعماله تحتاج إلى خلفية مادية لاستكشاف تاريخها وسياقها بشكل كامل.

ويتم إعادة خلق بعض من المشاهد تماما من الذاكرة، كوسيلة لتكريم وإحياء لحظات من ماضيه.

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