«أمازون» تخطط لتطوير خدمة توصيل الطرود

تخطط مجموعة «أمازون» التي تسلّم البضائع إلى المنازل، حتى في غياب صاحب الطلبية، لتوصيل الطرود مباشرة إلى سيارة العميل الذكية، ووسّع نطاق نظام «أمازون كي» الذي يتيح فتح باب المنزل عن بعد عبر قفل موصول، ليشمل بعض نماذج السيارات المجهزة بأنظمة التحكّم عن بعد من صنع «جنرال موتورز» (أونستار) و»فو» (أون كول)، وفق ما أوضحت المجموعة الأميركية التي تعهدت توسيع أسطول المركبات هذه.

وأكدت الشركة العملاقة في بيان «يسمح مستويات عدة من التدقيق» بتوصيل الطلبيات إلى السيارات بطريقة آمنة، مشيرة إلى أن التطبيق يفتح أبواب السيارة ومن ثم يغلقها فور وضع البضائع داخل المركبة. وسيتمّ إبلاغ الزبون بواسطة تطبيق على هاتفه الذكي.

وتسعى «أمازون» إلى تنويع خدماتها في مجال تسليم البضائع، من خلال الاستعانة مثلا بطائرات من دون طيار.

