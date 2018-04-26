طريقة جديدة لتشخيص اعراض وعلاج سرطان البروستاتا

توصل باحثون في جامعة «داندي» البريطانية إلى طريقة جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستاتا، المنتشر بين الرجال حول العالم.

وشملت دراسة بالخصوص 200 مريض، استخدم فيها أسلوب الموجات فوق الصوتية، حيث يوفر «دقة أكبر وثقة أقوى» في النتائج من الطرق الأخرى، وهو أقل تكلفة أيضًا، حسب «وكالة الأنباء الليبية»، الأربعاء.

ووصف عميد جامعة داندي السابق، ستيفن فراي، الذي أجريت له عملية جراحية لاستئصال ورم سرطان البروستاتا، هذا الاكتشاف بأنه رائع.

وتوصف الخلايا السرطانية بأنها أكثر كثافة من الخلايا العادية، لكن بطء الموجات فوق الصوتية يمكنها من اختراقها.

ويعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان المنتشرة عند الرجال في بريطانيا، حيث يجري تشخيص 47 ألف حالة إصابة جديدة سنويًا.

علامات وأعراض

ينتشر سرطان البروستات إلى الأنسجة القريبة أو العظام، فإذا كان السرطان انتشر فى العمود الفقرى، فإنه يضغط على الأعصاب فى العمود الفقري.

وتشمل أعراض سرطان البروستاتا الأخرى:

الدم فى السائل المنوي.

صعوبة الحصول على الانتصاب (ضعف الانتصاب).

القذف المؤلم.

تورم فى الساقين أو منطقة الحوض.

خدر أو ألم فى الوركين والساقين أو القدمين.

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