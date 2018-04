فايسبوك تحذف الحسابات المحتوية على أرقام تأمينية

المتوسط:

قامت شركة «فايسبوك» بحذف العديد من الحسابات والصفحات التي كانت تنشر إعلانات وتبيع أرقام تأمين اجتماعي، وعناوين، وأرقام هواتف مسروقة، وأرقام بطاقات ائتمان مزعومة لعشرات الأفراد، عقب تقرير نشره موقع «مازربورد» الإخباري.

وأضاف موقع «مازربورد» اليوم إن «فايسبوك» احتوى على هويات وأرقام ضمان اجتماعي مسروقة لسنوات، حيث ينشر متسللون في قطاع الانترنت معلومات خاصة على الشبكة الاجتماعية.

وقال ناطق باسم الشركة أمس، إن التدوينات التي تحتوي على معلومات مثل أرقام تأمين اجتماعي، أو معلومات عن بطاقات ائتمان غير مسموح بها على فايسبوك وإنهم سيحذفون هذه المواد عندما يعلمون بوجودها.

