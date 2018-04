سناب شات تكشف عن نسخة جديدة من نظارت “Spectacles” الذكية

تستعد شركة سناب المطورة لتطبيق المراهقين الشهير “سناب شات” لطرح نسخة جديدة ومحدثة من نظارات Spectacles القابلة للارتداء الخاصة بها هذا الأسبوع، ولكن لا توجد معلومات فعلية حول شكل الجيل الثانى من النظارات الذكية أو كيفية اختلافها عن النموذج الأصلي.

ووفقًا لتقرير من موقع Wired، فى الشهر الماضى، ذكرت بعض التقارير أنSnap تعمل على نسختين جديدتين من نظارات Spectacles القابلة للارتداء، من أجل إصلاح الأخطاء السابقة، وتحسين الأداء، وتوفير ألوان جديدة، كما نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية وثائق لـ”كاميرا فيديو يمكن ارتداؤها” من شركة Snap Inc، وتحمل أيضا اسم “Spectrales” و”Model 002“، والآن توجد أخبار جديدة عن أن تلك النظارات سيتم طرحها هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن نظارات Spectacles الأصلية حققت نجاحًا مذهلًا عندما تم إطلاقها للمرة الأولى، ولكن هذا الأمر لم يترجم إلى نجاح على المدى الطويل، إذ فشلت الشركة فى بيع مئات الآلاف من الوحدات، ووصلت الخسارة فى المخزون غير المباع إلى 40 مليون دولار.

