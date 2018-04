علماء: رائحة كوكب أورانوس تشبه “البيض الفاسد”

توصل علماء في بريطانيا إلى أن رائحة أورانوس تشبه البيض الفاسد، ويعود ذلك إلى مركب “كبريتيد الهيدروجين” المنتشر في الغلاف الجوي للكوكب.

ومن المثير للاهتمام أن المركب الكيميائي هو ذاته الذي يعطي “البيض الفاسد” رائحته الكريهة على كوكب الأرض.

وأشار الباحثون في جامعة أوكسفورد أن غلاف أورانوس الجوي هو الأسوأ على الإطلاق، حيث لا يمكن لبشر استنشاقه. وبغض النظر عن رائحته الكريهة، فهو مليء بالغازات الخانقة، كالهيليوم والميثان، والهيدروجين أيضا. ناهيك عن درجة حرارة الهواء المتجمدة، والتي تقل عن -200 مئوية.

وبالرغم من هذا الاكتشاف الجديد، إلا أن الجدل لم يحسم بعد بين علماء الفضاء، حول ماهية الغيوم المنتشرة حول الكوكب، أهي فعلا غاز “كبريتيد الهيدروجين” أم غاز”النشادر”؟ ولا يمكن البت القاطع في هذا الجدال العلمي، لأن الكوكب لم يزره لا روبوت ولا بشر.

