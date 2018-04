كيف تحصل على تصميم “Gmail” الجديد والاستفادة من مميزاته؟

حصلت خدمة البريد الإلكترونى من جوجل Gmail على إعادة تصميم جديدة تضيف مواصفات حديثة لم تكن متاحة من قبل، وهو التحديث الأول منذ عام 2013 وعمل عليه فريق جوجل لمدة عامين، وإذا كنت تريد تجربة هذا التصميم والمزايا التى يوفرها، بما فى ذلك الرسائل السرية ذاتية التدمير والرد الذكى وفلتر الأمان، فعليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التى نقدمها لك فيما يلى.

– قم بالدخول على حسابك على Gmail

– اضغط على رمز الترس الموجود فى أعلى اليمين.

– اختر الإعدادات Try the new Gmail إذا وجدته.

– سيكون عليك الانتظار بعض الوقت لتحصل على التصميم الجديد.

– إذا رغبت فى العودة إلى الشكل القديم، أدخل على الإعدادات واختر Go back to classic Gmail.

من الجدير بالذكر أن التحديث الجديد لم يصل لجميع المستخدمين حول العالم، لذلك من الممكن أن لا تجد خيار Try the new Gmail داخل الإعدادات، وسيكون عليك الانتظار بضعة أيام أخرى.

