وداعا للتوتر بين الأحذية العلكة!

وللحد من نفايات العلكة، تعاونت منظمة التسويق بالمدينة أمستردام Iamsterdam، مع شركة التصميم Explicit Wear، وشركة Gumdrop لإنتاج حذاء من العلكة المعاد تدويرها.

وأطلقت الشركات المصنعة للحذاء عليه اسم Gumshoe، ويتكون من مادة قابلة لإعادة التدوير تعرف بـ”Gum-Tec” تحتوي على نسبة 20% من العلكة.

وقال المتحدث باسم مشروع التعاون بين الشركات الثلاث “فان لون”، “بدأنا نبحث عن طريقة لتوعية الناس بهذه المشكلة عندما بدأت فكرة صنع منتج يريده الناس فعلاً من شيء لا يهتم به أحد”.

وأشار المتحدث إلى إن مركبات الحذاء قوية كالمطاط الطبيعي ورائحته تشبه رائحة العلكة، غير أن قوامه يفقتد للزوجة العلكة.

وتُستخدم العلكة لصنع أسفل الحذاء فقط ، بينما تُصنع بقية الحذاء من الجلد.

ووفقاً للمشروع ، فإن ما يقرب من 3.3 مليون رطل من العلكة تصل إلى أرصفة أمستردام كل عام، وتكلف المدينة ملايين الدولارات لتنظيفها.

ويستخدم المشروع حوالي 2.2 باوند “1 كغم” من العلكة لكل 4 أزواج من الأحذية.

ويتوفر الحذاء بالألوان الوردي الزاهي أو الأسود أو الأحمر، وسيتاح في يونيو مقابل 190 يورو (حوالي 232 دولارًا).

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