جوائز إيمي بنكهة كوميدية!

(رويترز) – أعلنت محطة (إن.بي.سي) الخميس أن نجمي برنامج (ساترداي نايت لايف) التلفزيوني الساخر كولن جوست ومايكل تشاي سيقدمان الحفل المقبل لتوزيع جوائز إيمي لأفضل الأعمال التلفزيونية في سبتمبر المقبل فيما سيقوم لورن مايكلز مبتكر البرنامج بإخراج الحفل.

ويقدم جوست وتشاي فقرة (ويك إند أبديت) في البرنامج التي تسخر من النشرة الإخبارية ومقدميها.

كما سيظهر في الحفل أفراد آخرون من طاقم العمل في البرنامج الذي يتمتع حاليا بأعلى نسب للمشاهدة في أكثر من 20 عاما بما يرجع في الأغلب لفقرات كوميدية عن شخصيات أساسية في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتعلن الأعمال المرشحة لنيل جوائز إيمي في 12 يوليو تموز فيما يقام حفل لإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز في 17 سبتمبر أيلول.

وفاز (ساترداي نايت لايف) بتسع جوائز إيمي في العام الماضي من بينها جائزة لأليك بالدوين عن تقليده ترامب ولميليسا مكارثي على تقليدها للمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبايسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية