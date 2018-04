إذا كنت تعتقد أن غرفتك فى الفندق الذى تنزل به آمنة لأنها محمية إلكترونيًا، فكر مرة أخرى، لأن خبراء الأمن كشفوا أن أنظمة القفل الإلكترونية الموجودة فى سلاسل الفنادق العالمية يمكن اختراقها، مما يسمح للصوص بالدخول إليها بدون أى أثر.

ويأتى هذا الاكتشاف بفضل مجموعة من الباحثين من شركة F-Secure للأمن الإلكترونى الذين اخترقوا نظام قفل لعدد من الفنادق الشهيرة لإنتاج مفتاح رئيسى يمكن أن يفتح أى باب فى المبنى، وآثار هذا الاكتشاف مخاوف من أن اللصوص يمكن أن يستغلون هذه الأنظمة فى هجماتهم.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى أجرت الشركة التى تتخذ من فنلندا مقرا لها هذا البحث من خلال اختراق نظام يسمى Vision، وتضمن الاختراق أخذ بطاقة مفتاح إلكترونية عادية واستخدام جهاز صغير لقراءة المعلومات الموجودة عليه لإنتاج مفاتيح متعددة إلى الفندق، وتم اختبارها بعد ذلك ضد أقفال متعددة وفى غضون دقائق تمكن الجهاز من إنشاء مفتاح رئيسى قد يفتح أى باب فى المبنى.

وقال الباحثون إنه حتى مفتاح منتهى الصلاحية من خمس سنوات سيعمل مع البطاقات التى يتم استخدامها للوصول إلى أماكن المرافق مثل المرائب أو الخزانات.

The post باحثون يخترقون نظام قفل إلكترونى لفتح أى غرفة بالفندق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية