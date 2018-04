تعرف على تطبيقات يمكنها معرفة بياناتك على “جوجل”

تتيح العديد من مواقع الويب والخدمات الإلكترونية للمستخدمين خيارا يتيح لهم تسجيل الدخول عبر حساب جوجل، وهو الأمر الذى يراه البعض وسيلة سهلة للاشتراك فى الخدمات المختلفة، لكن فى نفس الوقت، فإن هذا الخيار يؤدى لمنح بعض التطبيقات إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم الشخصية، بما فى ذلك اسمه وجنسيته وعنوان بريده الإلكترونى ورقم هاتفه فى بعض الأحيان وغيرها من الأمور البسيطة، وفيما يلى نعرض طريقة بسيطة تتيح للمستخدمين معرفة التطبيقات التى يمكنها الحصول على المعلومات الموجودة فى حساب المستخدم على جوجل كما يلى:

– ينتقل المستخدم إلى الرابط التالى https://myaccount.google.com/ من أى جهاز كمبيوتر مكتبى .

– من قائمة “تسجيل الدخول والأمان” يضغط المستخدم على خيار “التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى حسابك” أو Apps with account access.

-يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص به مرة أخرى.

– يضغط على خيار إدارة التطبيقات Manage Apps.

– تظهر قائمة تحتوى على تطبيقات الجهات الخارجية التى تُعرف باسم تطبيقات الطرف الثالث

– عند الضغط على أى تطبيق منهم يمكنك معرفة البيانات التى استطاع هذا التطبيق أو الموقع الوصول إليها.

