المتوسط:

صرح علماء أوروبيون وأميركيون أن عينات من تربة كوكب المريخ سيتم جمعها وإعادتها إلى الأرض كجزء من أول بعثة ذهابا وإيابا تبحث إمكانية وجود حياة على الكوكب الأحمر.

كما وقعت وكالة “ناسا” مع وكالة الفضاء الأوروبية “إيسا” اتفاقية لتقصي حقيقة إمكانية وجود حياة على سطح المريخ، وفقا لصحيفة “التليغراف” البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جهود العلماء تستهدف تحليل تربة المريخ عن طريق عدد من الروبوتات وأجهزة دقيقة أخرى ترسل إشاراتها مباشرة إلى الأرض لتحليل بياناتها، لكن جمع العينات وإعادتها إلى الأرض من شأنه أن يسمح بإجراء فحوصات تفصيلية في المختبرات باستخدام أدوات أكبر وبتقنية أعلى.

يذكر أنه في عام 2009، وافقت “ناسا” و”إيسا” على العمل معا في مبادرة استكشاف المريخ المشتركة، إلا أنه في عام 2011 ألغت “ناسا” مشاركتها في المشروع، وسط أزمة في الميزانية.

The post علماء يختبرون إمكانية الحياة على المريخ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية