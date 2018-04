المتوسط:

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بشكل أفضل، داعيا موقعي “فيسبوك” و”تويتر” للتصدي لهذا التضليل في شكل أكثر فاعلية.

ونشرت المفوضية، الخميس، “بيانا” وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها، واقترحت فيه “قواعد سلوك” على محرك البحث “غوغل” وموقع “فيسبوك”، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

ودعت المفوضية إلى تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في وقائع متصلة بالتضليل الإعلامي عبر الإنترنت، واتخاذ سلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة متميزة، وتعزيز الوعي الإعلامي.

ومع تأكيد المفوضية أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيسبوك وشركة “كامبريدج اناليتيكا” حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

وتتضمن التدابير المقترحة والاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي، وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل. وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الأوروبية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق.

The post الاتحاد الأوروبي يدعو فيسبوك وتويتر لمواجهة التضليل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية