نمو عائدات مايكروسوفت لأكثر من 7 مليار دولار

أعلنت مايكروسوفت نمو عائداتها المالية عن الربع المالي الثالث لتصل إلى 26.8 مليار دولار منها أرباح صافية 7.4 مليار دولار.

وتزايدت العائدات بنحو 16% لكن النمو الأكبر كان في الأرباح الصافية بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي بفضل مبيعات الشركة من حزمة أوفيس والخدمات السحابية.

وساهمت الزيادة المفاجئة في عائدات مبيعات أجهزة سيرفس 32% وعائدات لينكدإن 37% المملوكة لمايكروسوفت في القفزة الكبيرة في أرباح الشركة.

وقفزت عائدات منصة Azure بنسبة 93% ما ساهم بنمو العائدات السحابية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما قطاع الألعاب فقد نمت عائدات مبيعات إكس بوكس والخدمات المصاحبة لها بنسبة 24% ليصل عدد مشتركي شبكة Xbox Live إلى 59 مليون مشترك مدفوع.

وبهذا الربع تكون مايكروسوفت قد حصلت على العائدات المالية السنوية لشبكة لينكدإن التي ساهمت خلال هذا الربع بـ 1.3 مليار دولار من العائدات.

