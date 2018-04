المتوسط:

صرح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك المالكة لتطبيق واتساب أن هناك 3 مليون مستخدم نشط للتطبيق الجديد الموجه للشركات WhatsApp Business.

ومازال التطبيق غير متاحاً على آيفون ويقتصر على أندرويد فقط ويحتاج المستخدم للتسجيل فيه أن يحصل على رقم هاتفي مختلف عن رقمه المسجل في تطبيق واتساب الاعتيادي.

ويعد WhatsApp Business تطبيق منفصل ومستقل عن واتساب المعروف وأطلقته الشركة في يناير الماضي رسمياً في سبعة دول فقط من بينها السعودية. يهدف التطبيق إلى تسهيل التواصل ما بين الشركات والزبائن بطريقة مشابهة لما يفعله واتساب التقليدي للدردشة.

وبرغم أن فيس بوك لم توضح إن كان عدد المستخدمين النشطين هو بشكل يومي أم شهري، لكن ليس هناك شك أن التطبيق سيلقى اهتمام واستخدام من المستخدمين والشركات على حد سواء، ومجرد البداية وخلال ثلاثة أشهر أن يصل إلى ثلاثة ملايين مع مراعاة محدودية توفره، يعتبر رقماً جيداً.

The post 3 مليون مستخدم نشط لتطبيق «WhatsApp Business» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية