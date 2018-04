عائدات أمازون تقفز 200% خلال 2018

المتوسط:

كشفت أمازون عن نتائج الربع الأول من عام 2018 والتي كانت أفضل من المتوقع بكثير ونتج عن ذلك إرتفاع السهم بنسبة 7٪ بعد ساعات التداول، حيث بلغ دخل أمازون الصافي 1.6 مليار دولار بفارق الضعف عن العام الماضي والذي كان 724 مليون دولار، وبلغت الإيرادات الكلية 51 مليار دولار والتي كانت أعلى من 49.78 مليار دولار الذي توقعه المحللون.

ويعود هذا الإرتفاع في العوائد والأرباح إلى خدمة Amazon Web Services السحابية والتي أرتفعت بنسبة 49٪، وبلغت الإيرادات من هذه الخدمة 5.4 مليار دولار.

وصرح جيف بيزوس المؤسس والمدير التنفيذي لأمازون “أن الخدمة السحابية Amazon Web Services تعتبر وسيلة جيدة للمطورين في مواصلة أعمالهم بخفة وأكثر سهولة”.

كما شهدت أمازون نمواً قوياً لسوقها داخل أمريكا الشمالية حيث أرتفع وجود أعمالها داخل المنطقة بنسبة 46٪، وأغلق سهم أمازون اليوم الخميس على سعر 1517.96$ مشكل إرتفاع بنسبة 65٪ عن العام الماضي.

