37 عاماً على طرح «الفأرة» في الأسواق

عين ليبيا

بينما يعود اختراع فأرة الكمبيوتر إلى الستينيات، فإن العالم يحتفل اليوم بالذكرى رقم 37 لتعرفه على هذا الاختراع الثوري الذي يسر طريقة تعامل البشر مع الحواسب.

وكان رائد علوم الكمبيوتر دوغلاس إنجلبارت قد توصل إلى اختراع التصميم الأول للفأرة عام 1963، إلا أن هذا الجهاز المساعد عرض للبيع لأول مرة مع الحواسب الشخصية في 27 أبريل من عام 1981.

والحاسب المذكور طورته شركة “زيروكس”، وفي وقت إصداره في الأسواق كانت براءة اختراع الفأرة الخاصة بإنجلبارت قد انتهت صلاحيتها.

وفي الستينيات قدم إنجلبارت عرضا لأفكار مبتكرة كثيرة شملت تقديم النموذج الأول للفأرة، وأطلق عليها في البداية اسم “إكس واي بوزشن إنديكاتور فور إيه ديسبلاي سيستيم”، وكانت تتكون من صندوق خشبي مع قرصين متحركين وزر أحمر صغير.

ومن ذلك الحين، مرت الفأرة بمراحل عدة حتى أصبحت إحدى الأدوات الأساسية في أجهزة الحاسوب الآن.

وعرف جهاز “زيروكس” الذي قدم الفأرة إلى العالم باسم “زيروكس 8010 ستار إنفورميشن سيستم”، وكانت له لوحة مفاتيح بحجم محمصة الخبز.

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