تحديث جديد لجهاز الألعاب “إكس بوكس ون”

أعلنت شركة مايكروسوفت أن التحديث الجديد لأجهزة الألعاب “إكس بوكس” سيوفر للمستخدم معدلات أعلى لتنشيط الصورة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن التحديث الجديد المقرر إطلاقه خلال شهر مايو/المقبل سيتيح لأصحاب أجهزة “إكس بوكس ون”، و”إكس بوكس ون إس”، و”إكس بوكس ون إكس” تشغيلها مع الشاشات المتوافقة بتقنية فول أتش دي (1080x 1920 بيكسلا) وتقنية دبليو كيو أتش دي (1440x 2560 بيكسلا) بما يصل إلى 120 هرتزا.

ولم تحدد الشركة الأميركية ما إذا كانت هذه المعدلات الجديدة تنطبق على جميع الألعاب أو على مقاطع الفيديو أو القوائم فقط.

وبالإضافة إلى ذلك سيوفر التحديث الجديد لعشاق الألعاب إمكانية مشاركة تطبيقاتهم وألعابهم في مجموعات، وذلك من أجل إتاحة المزيد من الوضوح في مكتبات الألعاب الكبيرة.

ومن ضمن الوظائف الجديدة إمكانية تحرير مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة قبل تحميلها، علاوة على طرح أدوات جديدة للرقابة الأبوية على الأبناء.

المصدر : الألمانية