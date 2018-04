نشر موقع “يويتوب” الشهير أول فيديوهاته قبل 13 عاماً، ليصبح بعد سنوات قليلة أكبر منصة لعرض الفيديوهات في عالم الإنترنت.

وفي 23 نيسان/إبريل 2005، نشر الشاب الأميركي، جاويد كريم، أحد مؤسسي الموقع، مقطع فيديو قصير مدته 18 ثانية داخل حديقة حيوانات، يحمل اسم” Me at the Zoo”.

وأسس ثلاثة موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم يوتيوب في 14 شباط/فبراير 2005.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعلنت شركة غوغل التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أميركي.

