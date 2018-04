مايكروسوفت تطور نسخة جديدة أخف حجما من “ويندوز 10”

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير نسخة جديدة من نظامها التشغيلي المسمى “ويندوز10” تطلق عليها داخلياً اسم Windows 10 Lean، والتي بمجرد تثبيتها تحصل على توفير يبلغ حجمه 2 غيغابايت بالمقارنة مع عمليات التثبيت القياسية للنسخ العادية من ويندوز 10 مثل Windows 10 Home أو Windows 10 Pro، وذلك وفقاً للمعلومات التي وفرتها أحدث بنية معاينة Redstone 5.

ويبدو أن المحاولة الأولى التي قامت بها مايكروسوفت لإنشاء نسخة أخف من ويندوز 10، والتي أطلقت عليها اسم Windows 10 S، وكانت تعرف في وقت من الأوقات باسم Windows 10 Cloud، لم تكن موفقة للغاية، وذلك لأنها قامت بالتخلي عن أفضل ميزة ضمن المنصة وهي القدرة على تشغيل التطبيقات القديمة، وعلى عكس نسخة Windows 10 S، فإن النسخة الجديدة Windows 10 Lean من النظام التشغيلي تدعم التطبيقات القديمة من خارج متجر مايكروسوفت.

ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تكمن في أن تكون هذه النسخة من النظام التشغيلي قادرة على العمل ودعم التحديثات على أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية التي تمتلك مساحة تخزين داخلية منخفضة بسعة تبلغ 16 غيغابايت، ولتحقيق هذه الغاية، فإن Windows 10 Lean لن تتضمن بعضاً من المكونات مثل محرر التسجيل والرسام Paint و 3D Viewer وسكايب Skype و People ومتصفح إنترنت إكسبلورار Internet Explorer وورق الحائط وبرامج تشغيل محركات الأقراص المضغوطة وأقراص DVD.

كما تعرض أحدث بنية معاينة Redstone 5 واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالهواتف التي تدعم وظائف الهاتف القياسية مثل الاتصال والمكالمات المرئية ومنع الأرقام غير المعروفة ودعم سماعات الرأس العاملة بالبلوتوث ووضع تشغيل السماعة الخارجية، مما يعمل على تأجيج الشائعات المستمرة ويدعم التكهنات حول خطط مايكروسوفت التي طالما ترددت حول أندروميديا Andromeda، وهو جهاز محمول قابل للطي يعمل بنظام ويندوز 10 يمكن أن يكون بمثابة عودة مايكروسوفت إلى سوق الهاتف المحمول.

وتواجه مجموعة متزايدة من الأجهزة التي تمتلك مساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت مشاكل فيما يتعلق بالتحديث إلى آخر تحديثات ويندوز 10، حيث يمتلك العملاء عادة تطبيقات وملفات وسائط متعددة وملفات أخرى تمنع تطبيق تحديثات ويندوز Windows Update من امتلاك المساحة الحرة اللازمة للترقية إلى أحدث نسخة وإضافة الميزات الجديدة الموجودة ضمن النظام التشغيلي.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قد توفر النسخة الجديدة لمصنعي الأجهزة من أجل تحميله على أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية منخفضة التكلفة، ومن المفترض أن تتوفر المزيد من التفاصيل والمعلومات حول نسخة Windows 10 Lean وخطط شركة مايكروسوفت لمستقبل نظامها التشغيلي ويندوز 10 ضمن فعاليات مؤتمرها لمطوري الويب في مطلع شهر مايو القادم.

