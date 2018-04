على غرار فيسبوك ..إنستجرام يتيح تنزيل الصور

المتوسط:

أعلن مسؤولو “إنستجرام” عن تمكين مستخدمي التطبيق من تنزيل جميع صورهم الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافة للبيانات الشخصية التي تم مشاركتها، على خطى موقع فيسبوك، الذي يملك تطبيق “إنستجرام”.

ولم تكن هناك أي طريقة لتنزيل الصور على تطبيق “إنستجرام” في السابق، ولكن قانون حماية البيانات من الاتحاد الأوروبي الذي أجبر مواقع التواصل الاجتماعي على التعامل بشفافية أكبر، أجبر “إنستجرام” على توفير تلك الخدمة.

وذكرت صحيفة “إندبندينت” أن التحديث الجديد للتطبيق سيتضمن خاصية تنزيل الصور والبيانات، التي لم تتوافر في السابق، موضحة أن عملية التنزيل لن تكون بسهولة النقر على زر واحد، بل سيكون على المستخدم إرسال طلب لإنستجرام، الذي سيرسل بدوره رابطا لتحميل الصور والبيانات على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

