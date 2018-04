مايكروسوفت تعلن ارتفاع أرباح أجهزة «سيرفس» 32%

المتوسط:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام، والتي تعد أبرزها مفاجآت أرباح أجهزة Surface والتي لا تزال تسجل أداء قوياً في الإيرادات سجل ما يقرب من 1.1 مليار دولار ما يعادل 32% زيادة مقارنة بالعام الماضي عندما انخفضت المبيعات في تلك الفترة من العام الماضي إلى 831 مليون دولار.

بالإضافة إلى الارتفاع في أرباح الخدمات السحابيه للشركة والتي ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، وفي المجمل فإن عائدات الشركة قد بلغت 26.8 مليار دولار بزيادة 16%، مع ربح صافي بلغ 7.4 مليار دولار بنسبة 35% إرتفاع.

وأبرز النقاط الأخرى لباقي القطاعات، ارتفاع الإيرادات في قطاع الأجهزة الشخصية والتي تشمل كلا من أجهزة Surface وXbox بنسبة 13%، بينما قطاع الإنتاجية والأعمال حققت حزمة وخدمات أوفيس بجانب شبكة LinkedIn live أرتفاع بنسبة 17% والأخيرة وحدها حققت نمو بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي.

