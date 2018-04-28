المتوسط:

ابتكر علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية طابعة ثلاثية الأبعاد مزودة بأربع حجرات وماسح ضوئي، تقوم بـ “سبر” السطح المطلوب، وتطبع على سطح متحرك، واستخدمها الباحثون لطباعة لوحة كهربائية على يد بشرية.

واستطاع الباحثون من طباعة لوحة كهربائية على جلد يد أحد المتطوعين، وعالجوا باستخدام ابتكارهم جرحا نازفا في جسم أحد الفئران المخبرية.

وتستخدم الطابعة مزيج بولي إثيلين غليكول والإيثانول والماء وقطع فضة نانوية، بدلا من الألوان. ولا يحتاج المزيج إلى تسخين، ما يسمح باستخدامه على أجسام كائنات حية.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تنتشر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، فتستخدم في مجالات عدة كالطب والصناعة والبناء، وتستخدم في كوريا لطباعة طعام بسعرات حرارية محددة.

The post أمريكيون يبتكرون تقنية ثلاثية الأبعاد للطباعة على الجسم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية