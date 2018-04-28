أبل تدير ظهرها لوصية ستيف جوبس

يبدو أن شركة “أبل” في طريقها لإطلاق رصاصة الرحمة على مبدأ رئيس الشركة ومؤسسها الراحل ستيف جوبس، والذي يقول إنه لا حاجة لقلم ضوئي كي نستخدم الهواتف والأجهزة اللوحية.

وقد أعلنت الشركة العام الماضي عن جهاز “آيباد برو” مع دعمه للقلم الضوئي لكن هذه المرة يبدو أن الأمور توسعت والشركة في طريقها لإطلاق أول هاتف “آيفون” يدعم القلم الضوئي.

وتوقعت تحليلات المحلل التقني جون زانغ، التي جاءت في مذكرة أرسلها للمستثمرين ونشرها موقع “آبل انسايْدر”، أن شركة “آبل” ستقوم بإصدار ثلاثة هواتف “آيفون” جديدة في الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.

وسيحمل الهاتف الأول الإسم الرمزي Jaguar، وسيكون بشاشة من نوع LCD، بمقاس 6.1 إنش، وسيكون بحسب التوقعات أرخص بحوالي 200 دولار عن “آيفون اكس”، وهذا يعني أنه سيكون بسعر 799 دولارا، وهو على الأغلب سيحل محل هاتف “آيفون 8 أس”.

بينما سيحمل الهاتف الهاتف الثاني الاسم الرمزي “بورشه”، وهو الهاتف المطور لهاتف “آيفون إكس” مع شاشة 5.8 انش من نوع OLED التي تستوردها “أبل” من “سامسونج”.

بينما الهاتف الثالث، وهو الأكبر بينها، يحمل اسم “رولس رويز” مع شاشة مقاس 6.5 إنش، وغالباً سيكون “آيفون اكس بلس”، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف داعما لقلم كوْنه بشاشة ضخمة حسب المحلل، كما أنه على الأغلب لن يأتي مرفقا في صندوق الهاتف بل يتم شراؤه منفصلا.

وكان المحلل التقني مينغ تشي كو، توقع أن يأتي هذا الهاتف بميزة دعم شريحتي اتصال لكسب الأسواق الصينية والآسيوية عموما.

جدير بالذكر أن شركة “أبل” تبيع القلم الخاص بجهاز “آيباد برو” بشكل منفصل ولا يأتي في صندوق الجهاز، وهو نفس الأمر المتوقع أن يحدث مع “الآيفون” القادم إن صدقت التسريبات.

آيفون SE2

وجاءت هذه الأنباء قبل يوم من الكشف عن فيديو مسرب يُقال إنه لهاتف الجيل الثاني من آيفون SE ويظهر أنه سيحمل تصميماً مشابها للنسخة السابقة.

وتوقعت التسريب أن يحمل الهاتف معالج A10 وليس A9.

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