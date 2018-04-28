BMW تكشف عن تصميم قطار الهايبرلوب فائق السرعة

كشفت شركة BMW عن تصميم تخيلى لواحدة من الكبسولات بقطار الهايبرلوب فائق السرعة، الذى أعلنت عنه شركة فيرجن الأمريكية، والذى سيمكنه نقل الركاب بسرعات تصل إلى 760 ميل فى الساعة (1200 كيلومتر) عند إطلاقه فى عام 2020.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانى، تم تجهيز كبسولة النموذج الأولى بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل وشاشات تعمل باللمس مدمجة، جنبا إلى جنب الإضاءة الأرضية التى يمكن أن تساعد المسافرين على إيجاد طريقهم وهناك أيضًا أضواء يتم التحكم فيها شخصياً للقراءة.

وتعطى كبسولات “بى أم دبليو” المصممة لمحة عن الظروف الفاخرة داخل وسائل النقل المستقبلية، والتى يمكن إطلاقها فى دبى خلال العامين المقبلين.

ويعنى تصميم Hyperloop منخفض الاحتكاك أن المسافرين سيكونوا قادرين على السفر عبر أنابيب عالية الضغط بطول 87 ميل (140 كم) بين المدينة وأبوظبى المجاورة خلال 12 دقيقة، وهى رحلة تستغرق حوالى 90 دقيقة بالسيارة.

ومن المتوقع أن تنقل هذه الخدمة حوالى 10 ألاف مسافر فى الساعة فى كلا الاتجاهين، كما يمكن للمسافرين تخصيص وسائل الترفيه الخاصة بهم من خلال شاشات عرض مدمجة، وفقًا للتصميمات التى تم تقديمها فى سيتى ووك فى دبى لشهر الابتكار فى الإمارات العربية المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية