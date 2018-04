LG تطلق ساعة بنظام التشغيل Wear OS قريبا

كشف تقرير جديد أن شركة LG تستعد لإصدار ساعتها الذكية الهجينة الجديدة والتى تعمل بنظام Wear OS، والتى قيل إنها ستحمل اسم Timepiece، وستعمل بأحدث إصدارات نظام Wear OS، مما يعنى أنها ستتمكن من تشغيل التطبيقات الأصلية وسوف تكون متوافقة مع iOS وأندرويد.

ووفقا لما نشره موقع techradar الأمريكى، فإن أكبر المميزات بالساعة الذكية هو عمر البطارية فعند اختيار وضع “Watch Mode” ستعمل الساعة بالخصائص الأساسية فقط وبأقل قدر من استهلاك الطاقة، الأمر الذى يسمح لها بالعمل لمدة 100 يوم متواصل من شحنة واحدة، بينما عند استخدام كافة الخصائص مع نظام Wear OS فإن البطارية التى تبلغ سعتها 240 مللى ستعمل لمدة 100 ساعة متواصلة.

ولا تمتلك الساعة الكثير من الميزات الإضافية، فيما يتوقع أن تصل بأبعاد 45.5×45.4×12.9 ملم، كما أنها ستأتى بشاشة 1.2 بوصة، تعرض الصورة بدقة 360×360، ومعالج Snapdragon Wear 2100 وسعة تخزين 4 جيجابايت للتطبيقات والموسيقى وذاكرة عشوائية 768 ميجابايت، إلا أنه يقال إنها لن تدعم GPS أو NFC، ولا توجد أى معلومات عن السعر حتى الآن ولكن قد تكشف عنها الشركة يوم الاثنين 30 إبريل المقبل على أن يتم طرحها فى شهر يونيو.

