هاتف مؤسس الأندرويد يصل لخمس دول جديدة.. تعرف عليها

كان هاتف Essential Phone محل اهتمام الكثير من المستخدمين خلال الفترة الماضية، منذ أن كشفت عنه شركة Essential المملوكة لأندى روبن مؤسس نظام اندرويد، والتى أعلنت قبل ذلك أنها قررت افتتاح متاجر رسمية فى أربعة بلدان جديدة بعد الولايات المتحدة، كما بدأت بيع هاتفها الذكى فى كندا فى وقت سابق من هذا الشهر عبر Amazon.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فأكدت الشركة مؤخرا أن العملاء فى خمس دول جديدة سيكون بإمكانهم طلب الهاتف من متاجر مخصصة، والتى تضم كل من “كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة”، وعلى ما يبدو أن الشركة تسعى لتوسيع انتشار هاتفها الذكى حول العالم.

على جانب آخر كشفت الشركة أن هاتفها المقبل سيدعم بعدد من المزايا المبتكرة، وسيأتى مع مزايا أفضل للكاميرا، إذ قالت ليندا جيانج، رئيسة التصميم الصناعى بالشركة لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكى أن الشركة مستعدة للوفاء بهذا الوعد، وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد محدد للإعلان عن الجيل المقبل من هاتف Essential، لكن من المحتمل إزاحة الستار عنه خلال الصيف، ولكن من الصعب تخمين الموعد المحدد.

