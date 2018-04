أبل ستتخلص من ميزة 3D Touch بهواتف أيفون المستقبلية

أطلقت شركة أبل ميزة 3D Touch بهواتف ايفون على اعتبار أنها الميزة التى ستغير طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم الذكية، إلا أن قلة من المستخدمين هم من اعتمدوا عليها، إذ أشار أحدث تقرير أن شركة أبل تفكر فى التخلى عن هذه الميزة فى واحد من هواتفها الذكية الثلاثة التى ستطلقهم الشركة هذا العام، وهو الأمر الذى من شأنه تخفيض سعر الهاتف.

هواتف ايفون

ووفقا لما نشره موقع gizmodo الأمريكى، فكشف المحلل الصينى الشهير Ming-Chi Kuo، أن شركة أبل ستتخلى على ما يبدو عن ميزة 3D Touch فى نسخة ايفون الذى سيتم تزويده بشاشة LCD والتى سيبلغ حجمها 6.1 بوصة، وأضاف أن الشركة تستخدم تقنية جديدة تعرف بـ Glass Cover Sensor، والتى ستقوم بنقل لوحة اللمس فى ايفون من الشاشة إلى الزجاج السطحى، الأمر الذى يجعل شاشة ايفون أخف وزنا وأكثر مقاومة للسقطات.

