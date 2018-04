ابتكرعلماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية طابعة ثلاثية الأبعاد تطبع على سطح متحرك، واستخدمها الباحثون لطباعة لوحة كهربائية على يد بشرية.

وزودت الطابعة بأربع حجرات وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، يقوم بـ “سبر” السطح المطلوب. وتستخدم الطابعة مزيج بولي إثيلين غليكول والإيثانول والماء وقطع فضة نانوية، بدلا من الألوان. ولا يحتاج المزيج إلى تسخين، ما يسمح باستخدامه على أجسام كائنات حية.

وتمكن الباحثون من طباعة لوحة كهربائية على جلد يد أحد المتطوعين، وعالجوا باستخدام ابتكارهم جرحا نازفا في جسم أحد الفئران المخبرية.

ويرى المخترعون أن هذه الأجهزة ستنتشر مستقبلا، لأنها غير مكلفة والمواد المستخدمة في الطباعة سهلة التخزين.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تنتشر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، فتستخدم في مجالات عدة كالطب والصناعة والبناء، وتستخدم في كوريا لطباعة طعام بسعرات حرارية محددة.

The post بالفيديو لأول مرة.. الطباعة على جسم الإنسان بتقنية ثلاثية الأبعاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية