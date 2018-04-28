بلدية بنغازى تعيد افتتاح مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

عين ليبيا

أقيم صباح اليوم السبت حفل إعادة الافتتاح مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب بمقره الحالي بمنطقة الرحبة.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور نادر كويرى وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى والأستاذ عمر نشاد وكيل ديوان بلدية بنغازي والدكتورة سعاد المتريح مديرة مركز بنغازي للخصوبة والأستاذ ناصر الكاديكى مدير مكتب التفتيش والمتابعة وزارة الصحة بنغازي الكبرى والدكتور عزالدين الحبو ني مدير عيادة الكيش وعدد من الأطباء الإستشارين و الأخصائيين من مركز بنغازي للخصوبة والمرافق الصحية ببنغازي ومسئولين وعاملين من أطباء وأطقم التمريض و الفنيين والموظفين بمركز بنغازي للخصوبة.

حيث تخلل الأفتتاح تكريم القائد العام خليفة بالقاسم حفتر وعبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة و الدكتور سعد عقوب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والدكتور نادر كويرى وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الأستاذ عمر نشاد وكيل ديوان بلدية بنغازي والمرحومة الدكتورة فريحه بوزقية و الدكتور عبد الفتاح العوامي مدير مركز بنغازي للخصوبة السابق وعدد من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمركز بنغازي للخصوبة والمرافق الصحية المختلفة بقطاع الصحة ببنغازي.

حيث يدار المركز بنخبة من الأطباء و العناصر الطبية المساعدة ويعتبر مركز بنغازي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب الوحيد بالمنطقة الشرقية الذي يعمل بهذا التخصص.

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