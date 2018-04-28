بنغازي.. «قسم الأسنان» بمكتب الخدمات الطبية يواصل أيامه العلمية

عين ليبيا

ضمن برنامج التطوير المهني لأطباء الأسنان أقام قسم الأسنان بمكتب الخدمات الطبية بالخدمات الصحية في مدينة بنغازي الخميس الموافق 26 أبريل 2018 م أقام اليوم العلمي السابع وذلك بالتنسيق والتعاون مع مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة بنغازي، وقسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس.

واستهدف البرنامج أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية، وقامتا بتقديم البرنامج العلمي عضوتي هيئة التدريس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة بنغازي د. نجاة بوبطينة رئيس قسم العلاج التحفظي بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة بنغازي.

حيث تحدثت عن الآلية القياسية لارتباط مادة الحشو بالسن ، و د.نهى الكاديكي عضو هيئة التدريس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة بنغازي وتحدثت عن النحت الشمعي التشخيصي في صناعة غلاف السن التجميلي.

وفي ختام البرنامج تم تقديم شهادات الشكر والتقدير للمدربين بحضور د. كريمة الشاعري منسق الأسنان بمكتب الخدمات الطبية، و د.ميلود العوامي رئيس قسم الأسنان بالمركز الصحي سيدي يونس كما تم تقديم الشكر لكل من تعاون في إقامة الأيام العلمية الخاصة بقسم الأسنان.

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