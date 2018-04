 كيف تخفى محادثاتك عبر “واتس آب” عن أعين المتطفلين

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” مشكلة وأزمة كبيرة من عدم قدرتهم على تشفير وإخفاء محادثاتهم عن أعين أي متطفل على هواتفهم الذكية.

تكمن المشكلة في أن “واتسآب” لا يمتلك أي آلية لقفل أو إخفاء التطبيق محادثات بعينها، وجعلها تفتح بكلمة مرور أو رسم أو بصمة أصبع.

لكن موقع “سي سي إم” التقني المتخصص قدم “الحل السحري” من أجل إخفاء وتشفير أي محادثات خاصة، عن أعين أي متطفل أو متجسس أو متلصص.

وأشار الموقع إلى أن “الحيلة” الجديدة تكمن في نقل المحادثات المرغوب في إخفائها أو تشفيرها إلى قائمة “الأرشيف”.ويمكن من خلال تطبيق “واتسآب” تشفير وإقفال قائمة الأرشيف، بحيث لا تفتح إلى بكلمة المرور التي تضعها له.

لكن عليك الحذر، فأي رسالة جديدة عبر “واتسآب” ستأتي لك من الرسائل التي أخفيتها أو شفرتها، ستظهر تلقائيا في قائمة الأرشيف، ولن تظهر في سلسلة المحادثات الرئيسية العادية التي تستخدمها.

ولنقل الرسائل إلى الأرشيف وتشفيرها، عليك أن تتبع الخطوات التالية:

— اضغط ضغطة طويلة على المحادثة، التي تود أرشفتها.

— اختر أيقونة الأرشفة الموجودة على أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

— ستظهر نافذة جديدة منبثقة أسفر المحادثات التي ترغب في أرشفتها.

— اضغط ضغطة طويلة أخرى لإلغاء أرشفة المحادثات في واتسآب.

— لتشفير الأرشفة، يمكنك الذهاب إلى الإعدادات واختر أيقونة الأمان، واختر تشفير الأرشفة.

