“تويتر” يطلق ميزة تتبع لينكات الأخبار عبر التايم لاين

ميزة جديدة اطلقها موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تظهر لينكات الأخبار التى قام الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بتغريدها عبر التايم لاين الخاص به وهو ما كشف عنه تقرير لموقع Buzzfeed .

كما سيرى المستخدم أسفل القصة الاخبارية، جميع التغريدات التى تشير إلى هذا الرابط الإخبارى المعين.

تم طرح الميزة لجميع مستخدمى Twitter عبر iOS وAndroid وويب، وأكد متحدث باسم تويتر هذه الميزة الجديدة لموقع BuzzFeed News.

وعلى مدى العامين الماضيين، اهتم موقع تويتر بالأخبار بشكل كبير، إذ تحولت الشركة لأول مرة من فئة “الشبكات الاجتماعية” إلى “الأخبار” بمتجر التطبيقات فى أبريل 2016، وأصبحت الآن تبث بثًا إخباريًا مباشرًا جنبًا إلى جنب مع التايم لاين المحلى ؛ الذى يعرض الأخبار والتغريدات من الصحفيين فى قسم Explore.

