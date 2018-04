فى منحى جديد بعيدا عن التطبيقات والتحديثات الإليكترونية التى تخدم خططها الأليكترونية فقط،دعمت شركة “أمازون” مساعدها الصوتى Alexa بعدد من التحديثات التى تساعد فى تعليم الأطفال بعض الأخلاقيات والآداب العامة.

ويأتى ذلك بعد تلقيها ملاحظات من بعض الآباء والأمهات حول كيفية تأثير المساعد الصوتى التابع لها على مواقف أطفالهم، وقامت بعدها الشركة بتحديث “أليكسا” لمكافأة الأطفال الذين يطلبون الأشياء بشكل جيد.

ووفقا لصحيفة The Washington Post، يعد الأطفال من أكبر المعجبين بأجهزة المساعدات الشخصية الصوتية، حيث يتعلم بعضهم التحدث إلى Alexa أو Siri Apple أو مساعد Google قبل أن يتمكنوا من تكوين جمل كاملة، لكن بعض الآباء يشعرون بالقلق من أن وجود تلك الأجهزة يمكن أن يجعل أطفالهم يتحدثون بشكل غير لائق.

وقالت الشركة فى بيان، إنها سمعت تعليقات الآباء على منتجاتها بأنهم يريدون طريقة لتعليم أطفالهم قواعد السلوك أثناء استخدام المساعد الصوتى، ثم تحدثت الشركة إلى خبراء تنمية الطفل حول أفضل طريقة يمكن لـ”أليكسا” القيام بها.

The post تحديثات جديدة من “أمازون” لتعليم الأطفال الأخلاقيات والآداب العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية