خطر حقيقي يهدد بتقطيع أفريقيا

ظهر فجأة صدع كبير يمتد عدة كيلومترات في جنوب غرب كينيا وتسبب هذا الصدع، الذي يستمر في التوسع والتمدد، بانهيار طريق نيروبي- ناروك السريع، حيث كان مصحوبا بنشاط زلزالي في المنطقة.

يمتد الوادي المتصدع في شرق أفريقيا على مسافة 3000 كلم من خليج عدن في الشمال نحو زيمبابوي في الجنوب ويعني أنه يقسم الصحن الأفريقي إلى قسمين غير متساويين، وأصبح النشاط على طول الجزء الشرقي من الوادي المتصدع الذي يمتد على طول إثيوبيا وكينيا وتنزانيا واضحاً عندما ظهر الصدع الكبير فجأة في جنوب غرب كينيا.

يتم تقسيم الغلاف الصخري للأرض (الذي يتكون من القشرة والجزء العلوي من الوشاح) إلى عدد من الصفائح التكتونية، وهذه اللوحات ليست ثابتة بل تتحرك بسرعات متفاوتة، وما تزال الآلية التي تقف وراء حركتها محل جدل بين العلماء.

لا تقوم هذه القوة ببساطة بتحريك الصفائح حولها، بل يمكن أن تتسبب أيضا في تمزق الألواح وتشكيل صدع مما قد يؤدي إلى إنشاء حدود جديدة للصفائح، ويعتبر نظام التصدعات في شرق أفريقيا مثالاً على مكان حدوث هذا الأمر في الوقت الحالي.

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