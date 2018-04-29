هل ينافس الذكاء الاصطناعي الشعراء؟

كشفت دراسة أجرتها جامعة “كيوتو” اليابانية أن الخبراء ليسوا جيدين في معرفة الفرق بين الإنسان والآلة عندما يتعلق الأمر بالشِعر، على الرغم من الأبيات السيئة التي تنتجها الآلات.

وعند مقارنة قصائد الذكاء الاصطناعي بالقصائد البشرية، فإن مجموعة تضم أكثر من 500 شخص من بينهم 30 خبيرا أخطأوا في أغلب الأحيان بالتمييز بين النوعين.

وقد تندهش بأن الذكاء الاصطناعي خدع الإنسان بالفعل، لكن ما مدى سوء الشعر الاصطناعي؟، إليك واحدة من القصائد التي كتبها الذكاء الاصطناعي:

الشمس شيء جميل

في صمت مرسومة

بين الاشجار

فقط بداية الضوء

وهنا آخر، وهو في الواقع رائع جدًا.

أنا شاحنة فحم

عن طريق كسر في القلب

ليس لدي صوت

صوت قلبي

أنا لست…

ولإنشاء القصائد الاصطناعية، قام العلماء بإنشاء شبكة عصبية وأدخلوا فيها آلاف القصائد التي صنعها الإنسان، بحيث تستعمل لكتابة قصائد خاصة بالذكاء الاصطناعي، وطلب من البشر أيضا تقديم بعض القصائد لمعرفة كيف يقارنوها مع الذكاء الاصطناعي.

وذكر الباحثون أنه كان اختبارا لمعرفة ما إذا كانت آلات الذكاء الاصطناعي قادرة على خداع الناس بأنها بشر، وعلى الرغم من أن هذه القصائد طويلة إلا أنها تبرز أن الذكاء الاصطناعي ليس غبيا كما يعتقد الكثيرون.

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