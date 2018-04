تستعد شركة LG للكشف عن هاتفها G7 ThinQ رسميا فى 2 مايو المقبل، إذ كشفت الشركة أن هاتفها المنتظر سيمتلك ميزة تعرف بـ Boombox Speaker والتى ستوفر تجربة صوت أفضل 10 مرات من أي هاتف ذكي أخر وذلك بفضل تصميم خاص بالتقنية داخل الهاتف يساعدها على تحسين جودة الصوت.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فنشرت الشركة صورة، توضح أن التقنية ستستخدم جسم الهاتف بالكامل لكي تقدم تجربة صوت مميزة، كذلك هناك أيضا مميزات فيما تعلق بسماعات الرأس، إذ ستوفر الشركة نظام Hi-Fi Quad DAC لإرضاء مستخدمي سماعة الرأس الراقية، وذلك لتوفير تجربة صوت محيطى مميزة من خلال سماعات الأذن، حتى إذا كان المستخدم يعتمد على سماعة أذن أحادية.

The post هاتف LG G7 ThinQ يوفر “صوت” أعلى 10 مرات من منافسيه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية