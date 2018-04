فيديو.. ساعة LumiWatch الذكية تحول ذراعك إلى شاشة تعمل باللمس

ظهر النموذج الأول من ساعة LumiWatch الذكية التى طورها الباحثين فى جامعة “كارنيجى ميلون” خلال السنوات الماضية، وأبهرت الفكرة العالم بشكل كبير، خاصة أنها تحول ذراعك أو يدك إلى شاشة تعمل باللمس، وتستخدم LumiWatch وحدة عرض ضوئية مشرقة مقاس 15-lumen وجهاز استشعار يعمل باللمس يمنحك واجهة يمكن التحكم بها باللمس على الجلد مباشرة وكأنك تلمس شاشة هاتف أو ساعتك الذكية.

ووفقا لموقع CNET الأمريكى، كان يعتقد البعض أنها مجرد فكرة ولن تتحول لحقيقة، ولكن خلال مؤتمرSIGCHI الذى عقد هذا الأسبوع فى كندا قدم الباحثون ورقة جديدة لشرح الساعة بعد العمل عليها خلال السنوات الماضية.

