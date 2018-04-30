فوائد الخيار الغذائية والصحية

على الرغم من الاختلاف بين اعتباره خضاراً أو فاكهة، فإن للخيار المتوفر في كل بيت فوائد جمة. يعتبر الخيار غنياً بالمياه حيث تشكل ما نسبته 96% كما أنه يحتوي على الألياف وفيتامين C وفيتامين K والمغنيسوم والبوتاسيوم والمنغنيز. حبة الخيار الواحدة تحتوي على 11 سعراً حرارياً، الأمر الذي يجعلها مفيدة جداً في الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية لتخفيف الوزن حيث أنها تساعد على الشعور بالشبع بكمية قليلة من السعرات الحرارية وكمية وفيرة من المياه.

فوائد الخيار

مضاد للأكسدة

يعمل الخيار مضادا جيدا للمواد الضارة المؤكسدة التي لديها القدرة على إحداث الضرر في الجسم الإنسان وإلى حدوث الأمراض المزمنة والسرطانات

أثبتت دراسة سريرية أجريت على البالغين أن تناول بودرة الخيار تعمل على تقليل تفاعلات الأكسدة وكمية المواد المؤكسدة في جسم الإنسان إن كانت الكمية المعطاة أكبر من الكمية التي يتناولها الفرد يومياً

تعود قدرة الخيار على عمله كمضاد للأكسدة لاحتوائه على التانينز والفلافونويد اللذان يعملان كمضاد جيد للمواد المؤكسدة الضارة

الحفاظ على الجسم من الجفاف

يؤدي الماء في جسم الإنسان دوراً مهماً في عمليات الأيض واتزان درجة الحرارة وعمل الكلى وتروية الأعضاء

إضافة الى شرب الماء، تمثل الفواكه والخضار مصدراً جيداً للمياه

في دراسة سريرية أجريت على الأطفال قام بها الباحثون بزيادة نسبة تناول الفواكه والخضار لوحظ تحسن نسبة المياه في أجسامهم

نظراً لأن كمية المياه في الخيار تمثل 96% من الخيار فإنه يمثل مصدراً غنياً بالمياه

التخلص من الوزن الزائد

أثبتت الدراسات السريرية على عدد كبير من الأشخاص أن تناول الطعام ذو السعرات الحرارية القليلة ونسبة المياه العالية له دور في خفض وزن جسم الإنسان بصورة ملحوظة

يعتقد بأن تناول الخيار له دور في خسارة الوزن.

خفض سكر الدم

أثبتت الدراسات السريرية التي أجريت على الحيوانات، أن تناول الخيار قد يكون له دور في خفض سكر الدم وتقليل مضاعفات مرض السكري

لكن لا بد من مزيد من الدراسات السريرية على الإنسان لإثبات صحة هذه النظريات

تحسين حركة الجهاز الهضمي

نظراً لاحتواء الخيار على نسبة عالية من المياه والألياف، فإنه يعمل على تسهيل حركة الأمعاء ويمنع حدوث الإمساك ويعالجه

لعلّ من أهم الألياف الموجودة في الخيار هو البكتين، حيث أثبتت الدراسات السريرية فعاليته في تحسين حركة الجهاز الهضمي

ميوعة الدم

نظراً لاحتواء الخيار على نسبة جيدة من فيتامين K فإن له دوراً في مساعدة الجسم على إنتاج معاملات التجلط الضرورية

الخيار مفيد للذين يعانون من مشاكل في وقف النزيف

أغلب كمية فيتامين K موجودة في قشرة الخيار لذا لا بد من تناوله بقشره

نظراً لفوائده الجمّه وطعمه اللذيذ المنعش، ينصح بإضافة الخيار إلى النظام الغذائي اليومي في السلطة أو في السندويشات أو حتى مخللا، مع الانتباه إلى تقديمه بقشرته للحصول على الفائدة الأكبر. من الجدير بالذكر أن مخلل الخيار يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، وقد يحتوي على نسبة أكبر من الفيتامينات والألياف مقارنة بتلك الموجودة في الخيار الطازج، إلا أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والسكر مما يقلل من قيمته الغذائية.

المصدر : الموقع الطبي

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