مؤسس “جوغل” يحذر من “الجانب المظلم” للذكاء الاصطناعى

حذر سيرجي برين، أحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا الأمريكية “جوغل” من خطر الذكاء الاصطناعي في “النهضة التكنولوجية”.

وقال برين، إن الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي قد خلقت “نهضة تكنولوجية” تحتوي على العديد من التهديدات المحتملة، بحسب مجلة The Verge الأمريكية.

جاء تحذير برين في خطابه السنوي للمؤسسين، ونُشر يوم الجمعة.ويقول براين: “الربيع الجديد في الذكاء الاصطناعي هو التطور الأكثر أهمية في الحوسبة على مر حياتي”

ويضيف:كل شهر، هناك تطبيقات جديدة مذهلة وتقنيات جديدة رائعة، وهذه الأدوات القوية تجلب معها أيضًا إشكاليات ومسؤوليات جديدة.

يذكر أن شركة غوغل تعتمد اعتمادا كبيرا على الذكاء الاصطناعي، حيث يدخل الأخير في أغلب منتجات الشركة بداية من عمليات تحليل الصور، والترجمة لأكثر من 100 لغة. كما يدعم أنظمة الملاحة في سيارات القيادة الذاتية Waymo.

وفي وقت سابق من هذا العام ، تم الكشف عن أن غوغل كانت تساعد البنتاغون في نشر أدوات “التعلم الآلي” لتحليل لقطات فيديو المراقبة من الطائرات بدون طيار. وقالت الشركة إن التكنولوجيا هي “للاستخدامات غير الهجومية فقط”، لكن الآلاف من موظفي غوغل طالبوا الشركة بالانسحاب من المشروع.

