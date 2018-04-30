طريقة فورمات التابلت الصيني

التابلت عبارة عن جهازٍ لوحيّ، يشبه بخصائصه إلى حدٍّ كبيرٍ أجهزة الهواتف الذكيّة، تترواح حجم شاشته بين سبع وعشر بوصات، لذا فهو يقع في الوسط من حيث الحجم، والوزن بين الأجهزة الإلكترونية، فهو أكبر من الهاتف المحمول، وأصغر من الحاسب اللوحيّ.

يستخدم التابلت على نطاق واسع بين فئات الشباب، والأطفال، حيث يتمتع بالعديد من المزايا أهمها: شاشة كبيرة تعمل باللمس، سعة تخزينية داخلية تترواح بين (2، 4 ،8) جيجا بايت، تختلف باختلاف نوع الجهاز، وقدرته على الاتصال بشبكة الواي فاي، سواء كانت الشبكة متوفرة من راوتر ثابت، أم من شبكة هواتف خلويّة متاحة.

يعمل التابلت على العديد من أنظمة التشغيل، كنظام أجهزة الآبل ios وأنظمة أندرويد، وأنظمة الويندوز المعروفة. ولكن بعض هذه الأجهزة قد تعاني من خلل في النظام يؤدي إلى إجراء ما يسمى بالفورمات ليعود كما كان، وفي هذا المقال سنذكر طريقة عمل فورمات للتابلت الصيني.

خطوات عمل فورمات للتابلت صيني

ندخل إلى خيار الضبط الموجود في الشريط العلويّ لشاشة التابلت. نضغط على خانة الإعدادات، ثم نبحث عن أمر خيارات المطور.

نتوجه إلى صفحة جديدة، نجد فيها مجموعة من الخيارات، نختار منها خيار تصحيح أخطاء (USP)، ثم نضغط (موافق). نفعل خيار (السماح للمواقع الوهمية أيضاً)، ثم نضغط الأمر (موافق). نخرج من خانة الإعدادات، ونصل التابلت بجهاز الكمبيوتر عن طريق وصلة الجهاز (USP). ندخل إلى المتصفح، نكتب في خانة البحث الرابط التالي ( http://www.galaxy-mobile.morzak.net)، للوصول إلى المدونة التي تحمل رابط البرنامج الذي سنتمكن من خلاله عمل ضبط المصنع للتابلت. نحمّل برنامج (Android Mallty Tools)، وننتظر لدقائق بسيطة حتّى يتمّ تثبيته، وتنصيبه على جهاز الكمبيوتر.

ننقل أيقونة البرنامج إلى سطح المكتب لتسهيل العمل، ثم نقوم بفتح البرنامج. نجد في الصفحة الرئيسيّة للبرنامج العديد من الخيارات منها: Chick Device: ومن خلال هذا الخيار يمكننا معرفة نوع التابلت الخاصّ بِنَا. Rest face/pin lock: هذا الخيار يمسح رموز (Pin) الموجودة على التابلت، سواء كانت قديمة وقمنا بحذفها سابقاً، أو جديدة وما زالت فعالة عليه قبل إجراء عمليّة ضبط المصنع. Rest Gmail: في هذا الخيار نستطيع استبدال الإيميل الموجود سابقاً على التابلت، بإيميل جديد، وفعّال. Wive Data: هذا الأمر يعمل على إعادة ضبط المصنع للجهاز، وهو ما نبحث عنه لاستكمال عملية الفورمات للتابلت، نضغط عليه، ثم نضغط الأمر(Press any number,Then press enter)، ونضغط على الرقم (5)، ثمّ الأمر (Enter). ننتظر مدّة عشر دقائق تقريباً لحين انتهاء البرنامج من فرمتة التابلت تماماً، ثم يغلق الجهاز، ويشغّل تلقائياً، وبذلك نكون قد أنهينا فعلياً خطوات فرمتة التابلت، وصار بإمكاننا إعادة وضع إيميل جديد، وتحميل التطبيقات التي نرغب بها.

المصدر: موقع موضوع

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