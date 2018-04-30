اختراق الواتساب.. 3 نصائح لتمنع وقوع الكارثة!

ارتفعت في الفترة الأخيرة عمليات اختراق حسابات تطبيق الواتساب بشكلٍ ملحوظ بعد فترة طويلة كانت حسابات التطبيق الأخضر بعيدة عن القرصنة.

واشتكى كثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل من تعرضهم لرسائل احتيال أدت في نهاية المطاف إلى فقدان حسابهم، وأنهم راسلوا الشركة لكن عملية الاستعادة تبدو صعبة أحياناً.

وقال بعض الضحايا إنهم استقبلوا رسالة خادعة تحتوي على رابط، ثم بعد ذلك يجد المستخدم نفسه قد فقد حسابه بسبب كتابته لرمز تفعيل أو تعبئة بيانات أو حتى بمجرد الضغط على الرابط فقط.

العملية باختصار أن هذا الرابط الذي استقبله صاحب الحساب هو رابط صحيح من الناحية التقنية ولا يحتوي على أي فايروسات أو أدوات خبيثة، بل هو رابط من واتساب نفسه لكن المُرسل اختار رقم المستخدم بعدما طلب الرمز التفعيلي وحين يقوم المستخدم بتعبئة هذا الرمز يتم إرساله لمُرسل الطلب وهو صاحب محاولة الاختراق.

ماذا يريدون؟

بعد نجاح محاولة الاختراق ويُصبح حسابك في يد غيرك يقوم المُخترق بعدها بالتواصل غالباً مع أصدقائك ويطلبون تحويل أموال وربما تحدث عمليات ابتزاز.

أما في حال قد تعرضت للاختراق قم بحذف التطبيق من جهازك وتحميله من المتجر مجدداً، ثم ادخل إليه مع طلب رمز التفعيل ليصلك برسالة، وإذا لم يحدث ذلك قم بطلب التفعيل عن طريق الاتصال، لكن ربما تطلب التفعيل ولا يتم الاستجابة ثم يتم وقف الطلب لمدة ساعتين قبل المحاولة مرة أخرى.

الحل

عليك ألا تتجاوب مع أي رسالة تحتوي على رابط مشبوه، ولا تفتح رابطاً من أحد إلا بعد التأكد أنه من صديق موثوق، انظر لشكل الرابط، وطبيعة رموزه وكيف يبدأ وينتهي.

ومن المهم أيضاً تفعيل ميزة التحقق بخطوتين بحيث لا يستطيع أحد الدخول للحساب إلا بطلب رمز من 6 أرقام يتم إرسالها لرقم هاتفٍ أنت وضعته عند تفعيل هذه الميزة، وكذلك يتم ربط حسابك بالبريد الالكتروني الخاص بك.

ولتفعيل التحقق بخطوتين اذهب إلى التطبيق ثم الإعدادات ثم الأمان ثم تفعيل التحقق بخطوتين، واكتب 6 أرقام ، ثم اكتب بريد الكتروني، وبعدها قم بالتفعيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية