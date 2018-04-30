المواطن البلجيكي أكبر دافع للضرائب الحكومية في العالم

يتحمل المواطن البلجيكي العبء الاكبر في دفع الضرائب لصالح الدولة حيث يسددون ما نسبته 40.5 في المئة لمصالح الضرائب.

وحلت الدنمارك وألمانيا في المرتبة الثانية حيث يدفع المواطنون هناك ما نسبته 35 بالمئة لمصلحة الضرائب الحكومية.

وأفاد تقرير سنوي يعنى بالضرائب صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن العامل العادي يدفع في أغنى دول العالم حوالي ربع راتبه لصالح هيئة الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

واعتبرت تشيلي أدنى دولة في دفع الضرائب لصالح الدولة حيث إنها محددة بنسبة 7 بالمئة، أما في سويسرا فدافعو الضرائب يسددون نسبة 16 .9 بالمئة للضرائب الحكومية، أما إستونيا، فهي البلد الذي يعرف أقل نسبة ضرائب داخل الاتحاد الأوروبي والتي تحدد نسبة الضرائب فيها بـ 18.4 بالمئة.

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