بعلبك تحتفل قبل انتخابات لبنان

من قلب سهل البقاع، ووسط المعالم الأثرية، ينطلق مهرجان بعلبك، في الوقت الذي تتأهب فيه لبنان لانتخاب برلمان جديد بعد سنوات من التأجيل.

المهرجان الذي يعود إلى عام 1956 سيفتتح أول فعالياته في 8 يوليو المقبل، ويستمر حتى نهايات أغسطس.

لم تؤثر السياسة كثيراً على المهرجان، فوزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان، تراجع عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمرات صحفية بشأن المهرجانات قبل الانتخابات لما وصفها بأهمية الانتخابات النيابية.

أما رئيسة لجنة المهرجانات “نايلة دو فريج” فقد بينت في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية، أنها أصرت على التوقيت، لإعطاء الفرصة للمغتربين الذين يريدون برمجة زيارتهم للبلاد.

وتشمل العروض في المهرجانات، عروضاً موسيقية، سينما، مسرحيات، لمشاركة فنانين محليين وعالميين في النشاطات الممتدة على قرابة شهر.

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