التكنولوجيا تعثر على أطفال الهند المفقودين

عثرت شرطة نيودلهي على حوالي 3 آلاف طفل مفقود بعد أربعة أيام فقط من اعتمادها لبرنامج تجريبي لنظام التعرف على الوجه (FRS)، بحسب قناة الأخبار الهندية “NDTV”.

ويعد تعقب آلاف الأطفال الذين يختفون كل عام في الهند التي يبلغ تعدادها 1.3 مليار نسمة مهمة هائلة ومستحيلة نوعا ما، ووفقاً لوزارة النساء وتنمية الطفل في الهند، فقد تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 240 ألف طفل في الفترة 2012 و2017، رغم أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى، وتقدر بعض المنظمات أن العدد الحقيقي للأطفال المفقودين يقترب الـ500 ألف في السنة.

وللمساعدة في ذلك أنشأت الوزارة قاعدة بيانات على الإنترنت تُسمى “TrackChild”، حيث يمكن نشر صور الأطفال المفقودين وعرضها، ويمكن مشاركة معلومات الشرطة بين الوكالات والمواطنين.

وعلى الرغم من أن هذا المورد الرقمي أصبح أداة مفيدة، إلا أن تراكم الصور لا يزال كبيرا بحيث لا يمكن للمسؤولين التعامل معه، لذلك قامت منظمة رعاية الطفل Bachpan Bachao Andolan (BBA) بتطوير برنامج FRS لأتمتة عملية مقارنة الصور الخاصة بـTrackChild، لكن لا تتوفر تفاصيل خوارزمية للتعرف على الوجه التي يستخدمها هذا البرنامج، ولكن تستخدم أنظمة FRS الحالية أحد أو كلا الأسلوبين الرئيسيين “الهندسي” أو “الفوتومترية”.

وتقوم الخوارزميات الهندسية بتحليل ومقارنة الوجوه من خلال رسم خريطة للمسافة بين المعالم والإشارة إلى معالم الوجه، في حين تقوم الخوارزميات الفوتومترية بتحطيم الصور إلى بيانات على شكل “بكسلات” للتعرف على تدرجات الظل التي يمكن مقارنتها، وبالنظر إلى أن الخوارزميات الفوتومترية تتطلب العديد من الصور المرجعية قبل إجراء المقارنات، فمن غير المرجح أن تشتمل تقنية FRS على هذه التقنية.

وبسبب بعض القضايا البيروقراطية المربكة، لم يتم تنفيذ المشروع التجريبي لنظام FRS حتى تدخلت محكمة دلهي العليا لمساعدة إدارة الشرطة، وبعد الموافقة تمكّنت منظومة FRS من تحديد 2930 طفلا بعد إدخال 45 ألف صورة للأطفال لقاعدة بيانات TrackChild.

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