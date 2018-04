مؤسس “أمازون” يستعد لإرسال سياح للفضاء مقابل أموال

أطلقت شركة Blue Origin التى يملكها “جيف بيزوس” الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، بنجاح تجربتها الثامنة في اختبار الصواريخ، إذ أطلقت المركبة الفضائية الجديدة ” نيو شيبرد” من “فان هورن” بولاية تكساس، وفى حين تم تصميمها لتحمل ما يصل إلى ستة “سائحين فضائيين” إلا أنها كانت غير مأهولة بالنسبة لهذه الرحلة، ولكن تم إرسال دمية على متنها، وهذه التجربة تأتى فى الوقت الذى ترغب فيه إرسال العملاء إلى الفضاء مقابل الأموال.

ووفقًا لـ CBS News، نجحت كبسولة New Shepard في الانفصال كما هو مخطط لها، على ارتفاع حوالي 47 ميلاً، واستمرت هى بالارتفاع إلى حوالي 66.5 ميل، وهو ما يسمح للشركة بجمع بيانات إضافية.

وعادت كبسولة “شيبرد” الجديدة نفسها إلى الأرض بعد بمساعدة ثلاثة مظلات كبيرة، وقالت الشركة إن هذه التجربة تهدف إلى حمل ما يصل إلى ستة سياح فضاء وباحثين على رحلات مدارية قصيرة، ومن المفترض أن تبدأ Blue Origin رحلات تجريبية للتحرك نحو هذا الهدف في وقت لاحق من هذا العام، ولكن لم يتم تحديد تواريخ رسمية في هذا الوقت.

