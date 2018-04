روسيا استغلت “تويتر” لدعم حزب بريطانى.. استخدمت 6500 حساب آلى

يبدو أن ما أثير حول تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية لم يكن القضية الوحيدة المثارة فى هذا الشأن، فقد كشفت دراسة جديدة عن حسابات روسية على موقع “تويتر” ضخت رسائل لدعم حزب العمال المعارض فى محاولة للتأثير على الانتخابات البريطانية خلال العام الماضى.

وأظهر البحث الذى أجرته جامعة سوانسى وصحيفة صنداى تايمز أن نحو 6500 حساب آلى أرسل رسائل تشيد بزعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين وسياساته فى المراحل النهائية من الانتخابات.

كما هاجمت هذه الحسابات رئيسة الوزراء تيريزا ماى لرفضها المشاركة فى مناظرات تلفزيونية وانتقدتها لخفض أعداد الشرطة فى أعقاب تفجير مانشستر.

ووجدت الدراسة أن تسعة من كل 10 رسائل من الحسابات حول حزب العمال دعمت الحزب، فى المقابل كانت تسع من 10 تغريدات معادية للمحافظين.

وقال وزير الثقافة مات هانكوك فى بيان: “هذه الاكتشافات الجديدة مثيرة للقلق للغاية، ومن غير المقبول على الإطلاق أن تحاول أى دولة التدخل فى الانتخابات الديمقراطية لدولة أخرى.”

واتهمت الحكومة البريطانية روسيا بالتدخل فى الانتخابات حول العالم وزرع قصص وهمية فى وسائل الإعلام، لكنها نفت نجاح روسيا فى التدخل بالانتخابات البريطانية.

