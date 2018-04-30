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موت العنكبوت الأكبر عمرا في العالم

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال باحثون إن أنثى العنكبوت “غايوس فيلسوس” ماتت بعد أن عاشت لـ43 عاما، وحطمت بذلك الرقم القياسي العالمي السابق للعنكبوت “رتيلاء مكسيكيين” الذي بلغ عمره 28 عاما.

ومن خلال دراسة أجريت في منطقة “ويتببلت” الوسطى منذ عام 1974، اكتسب العلماء نظرة غير مسبوقة على حياة هذه المخلوقات ذات الثماني أرجل، وكشفوا عن سلوكيات فريدة لها قد تكون ساعدها على العيش لفترة طويلة.

وتوفي العنكبوت “غايوس فيلسوس” مؤخراً خلال الدراسة، ولكن بحلول ذلك الوقت وصلت إلى عمر 43 سنة. وفي حين أن بعض العناكب الكبيرة معروفة بحياتها الطويلة فإن أحدث اكتشاف يتفوق على أصحاب السجلات الأخرى.

وقالت “ليندا ماسون” طالبة الدكتوراه من كلية العلوم الجزيئية والحياة في بلدة “كورتين” بولاية تكساس الأميركية، “على حد علمنا فإن هذا هو أقدم عنكبوت يتم تسجيله على الإطلاق وقد سمحت لنا حياتها الهامة بالتحقيق أكثر في سلوك العنكبوت في الجحور والسكن”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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